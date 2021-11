Ein gutes Wochenende auch ohne eigenes Spiel : SV Elversberg nach Coronafällen mit Personalnot

Elversberg Obwohl selbst spielfrei, konnten am Samstag die Ergebnisse der Konkurrenz Fußball-Regionalligist SV Elversberg gefallen. Trainer Horst Steffen muss aber nach mehreren Coronafällen auf etliche Spieler verzichten.

Sollten wegen Corona-Erkrankungen weniger als 16 Spieler aus dem Kader zur Verfügung stehen, würde das Spiel ausfallen. Wie die Regionalliga Südwest Gbr mitteilte, zählen bei dieser Rechnung aber gesperrte und verletzte Spieler weiterhin zum Kader. Die SVE hat 24 Spieler im Kader und vier davon habe Corona. Sollten in dieser Woche nicht noch mindestens fünf weitere Spieler an Corona erkranken, muss die SVE in Offenbach antreten. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn der komplette Trainerstab ausfällt. „Das hatten wir in dieser Saison auch schon, als bei der TSG Hoffenheim II Trainer und Co-Trainer coronabedingt ausfielen. Dann hat der ein andere aus dem Verein übernommen. Wichtig ist nur, dass dieser mindestens die Trainer-A-Lizenz hat“, heißt es von der Regionalliga Südwest Gbr.