Eishockey-Regionalliga : Der „Erfolgsgarant“ schlägt gleich wieder zu

Als wäre er nie weg gewesen: Claudio Schreyer (2. von links) ist beim Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken sofort wieder mittendrin statt nur dabei. In den zwei Partien nach seiner Rückkehr gegen Bietigheim und Pforzheim (Bild) war der 30-Jährige an sechs Treffern beteiligt. Foto: Thomas Hutzler

Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat seine zwei Heimspiele am vergangenen Wochenende gewonnen. Rückkehrer Claudio Schreyer war in seinen ersten beiden Partien für seinen „neuen alten Verein“ gleich wieder an einem halben Dutzend Treffer beteiligt. Neuzugang Justin Grillo im Anflug.

Von Mirko Reuther

24 Minuten dauerte es – dann hatte Claudio Schreyer den ersten Scorerpunkt nach seiner Rückkehr zu den Hornets eingeheimst. Da hatte der 30-Jährige am Freitagabend gerade den Treffer zum 2:0 für den Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken gegen den SC Bietigheim-Bissingen 1b vorbereitet. Nachdem Schreyer bei den Hornets-Toren Nummer 3 und 4 ebenfalls den Schläger im Spiel hatte, blieb ihm in der heimischen Ice-Arena auch der Schlusspunkt vorbehalten. Auf Zuspiel von Lukas Braun machte der 30-Jährige vom Bully-Kreis drei lange Schritte – und schweißte die Scheibe zum 5:0-Endstand oben in die kurze Ecke. Spätestens als Schreyer am Sonntag beim 7:4-Heimsieg gegen den 1. CfR Pforzheim zwei weitere Vorlagen beisteuerte, war klar: Der 30-Jährige macht in Zweibrücken genau da weiter, wo er vor einem halben Jahr aufgehört hatte – er scheint eigentlich sogar nie wirklich weg gewesen zu sein.

War er aber doch. Im Sommer hatte Schreyer die Hornets aus beruflichen Gründen Richtung CE Timmendorfer Strand verlassen. Für den Nord-Regionalligisten sammelte er in acht Partien 19 Scorerpunkte. Ein Tor und fünf Assists hat er jetzt schon wieder für den EHCZ auf dem Konto – nach nur zwei Spielen. In den drei Jahren, in denen er vor seinem Intermezzo im hohen Norden für Zweibrücken auf dem Eis gestanden hatte, war er in 35 Spielen an 69 Treffern beteiligt gewesen.

„Begeistert“ sei er von den ersten zwei Auftritten Schreyers für seinen „neuen alten Verein“, befand EHCZ-Trainer Ralf Wolf. „Er ist einfach ein Garant für Erfolg. In dem Moment, als er wieder auf dem Eis gestanden hat, hat man sofort seinen Hunger auf Erfolg gesehen – und wie er die Mannschaft mitreißen kann. Wir sind glücklich, dass er wieder da ist“, ergänzte der Coach.

Komplett zufrieden war er mit den Auftritten seiner Hornets trotz der beiden Siege aber nicht. Gegen Schlusslicht Bietigheim habe sein Team zu viele Chancen liegen gelassen. „Es war ein Pflichtsieg – auch wenn sich sowas immer blöd anhört. Sehr gefreut hat mich, dass unser Torwart Steven Teucke keinen Treffer kassiert hat. Aber gegen andere Gegner wird es sich rächen, wenn wir mit unseren Möglichkeiten so verschwenderisch umgehen.“

Geärgert habe ihn auch die Anfangsphase im Spiel zwei Tage später gegen Pforzheim. „Wir wussten, dass sie anstürmen werden, weil ihnen im Kampf um die Playoff-Teilnahme langsam die Felle davonschwimmen“, berichtet Wolf vom Spiel gegen den Tabellensechsten. „Trotzdem kassieren wir nach einem unnötigen Puckverlust das 0:1. Auch die anderen Gegentreffer sind nach unseren Fehlern entstanden. Wir haben vorzeitige Weihnachtsgeschenke verteilt“, moniert der 43-Jährige.

Trotzdem hatte Wolf unabhängig von den sechs Punkten, durch die der Tabellendritte Zweibrücken wieder bis auf einen Zähler am Zweiten Stuttgart Rebels dran ist, auch viel Positives gesehen. Zum Beispiel, dass seine Mannschaft nicht nervös wurde, als Pforzheim nach 4:1-Führung der Hornets zwischenzeitlich auf 3:4 herankam. Binnen fünf Minuten zogen die Zweibrücker wieder auf 7:3 davon. „Das ist ja auch eine Qualität. Dass man wieder aufs Gaspedal steigen kann, wenn es nötig ist. Insgesamt haben wir gegen Pforzheim ein ordentliches Spiel abgeliefert“, findet Wolf.

Auch die Auftritte von Neuzugang Jaroslav Adolf haben es dem Trainer angetan. Der Tscheche trug sich in beiden Spielen in die Torschützenliste ein. Wolf lobt: „Er hat in den letzten zwei Wochen ein enormes Pensum abgespult, stand ständig auf dem Eis, auch für unsere zweite Mannschaft. Jetzt haben wir ihm eine kleine Pause verordnet. Wenn er topfit ist und mit den Abläufen noch besser vertraut ist, kann er ein Unterschiedsspieler sein.“

Ein solcher Spieler soll auch Justin Grillo werden. Der 24-jährige Stürmer aus dem US-Bundesstaat New York ist ein Kumpel von Hornisse Michael Morrissey und besetzt künftig die zweite Kontingentspielerstelle der Zweibrücker. Gestern Abend um 19.15 Uhr landete Grillos Flieger am Frankfurter Flughafen. Heute trainiert er erstmals mit den Hornets. „Es sind zwar noch Kleinigkeiten bei der Lizenz zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er am Sonntag spielberechtigt ist“, sagt Wolf.