3. Handball-Liga : HG Saarlouis startet erfolgreich in die Rückrunde

Die Handballer der HG Saarlouis haben in der Pfalz bei der TSG Haßloch einen Sieg gelandet. Foto: dpa/Robert Michael

HASSLOCH Die Handballer der HG Saarlouis haben ihren jüngsten Lauf in Staffel F der 3. Handball-Liga fortgesetzt: Im Saarpfalz-Derby bei der TSG Haßloch gewann das Team von Trainer Philipp Kessler am Samstag mit 31:28 (15:13) und feierte damit den dritten Auswärtssieg in Folge.

Vor gut 200 Zuschauern war HG-Torwart Patrick Schulz mit 17 Paraden und drei gehaltenen Siebenmetern ein Garant für den Saarlouiser Erfolg. „Die Fakten sind extrem befriedigend. Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, haben drei Mal in Folge auswärts gewonnen und liegen mit 12:10 Punkten im Soll, was unsere Zielsetzung angeht – das war für uns ein ganz wichtiger Schritt“, hielt Kessler nach dem siegreichen Rückrundenstart fest.