1. FC Saarbrücken gegen Viktoria Berlin : FCS siegt zum zweiten Mal in Folge

Saarbrücken Es geht doch - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken kann doch zwei Spiele hintereinander gewinnen. Nach dem 4:2-Erfolg in Lotte gegen den SC Verl vergangenen Freitag behielten die Blau-Schwarzen auch an diesem Samstag gegen Viktoria Berlin die Oberhand.

Nach 13 Minuten hatten die Gäste die erste gute Möglichkeit. Deji-Ousman Beyreuther scheiterte am besten Saarbrücker im ersten Durchgang - an Batz, der nach 25 Minuten wieder glänzend reagierte. Mit dem Knie verhinderte er das 0:1 durch Pasqual Verkamp. Der hatte vier Minuten später gleich zwei Mal die Chance, das erste Tor zu markieren, traf zuerst wieder Saarbrückens Nummer eins und schoss dann am langen Eck vorbei. Sekunden vorher hatten Ernst und Scheu endlich einmal die Qualität gezeigt, von denen Trainer Koschinat seit Monaten erzählt. Doch nach Ernsts Pass war Viktoria-Torwart Julian Krahl vor Scheu am Ball.