Ringer-Bundesliga : KSV Köllerbach fürchtet erneuten Abbruch der Saison

Das Coronavirus wirft auch bei den Ringern derzeit vieles um. Der KSV Köllerbach fürchtet daher einen erneuten Saisonabbruch. Foto: dpa/Peter_Kneffel

Köllerbach Kaum mehr als 100 Zuschauer wollten am Samstag in der Köllerbacher Kyllberghalle das Saarderby der Ringer-Bundesliga zwischen dem heimischen KSV und dem KV Riegelsberg sehen. „Die Menschen sind verunsichert“, meint Köllerbachs Teamchef Thomas Geid: „Gerade viele ältere Fans bleiben derzeit weg.“ Und das trotz strenger Einhaltung der 2G-Regel in der Halle.

„Einen weiteren Saisonabbruch können wir uns nicht leisten“, sagt der KSV-Vorsitzende Hilmar Rehlinger mit Hinweis auf dem Zuschauerausschluss beim Kampf AC Lichtenfels gegen Wacker Burghausen in Bayern.