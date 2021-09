Radsport : Lisa Klein verpasst Medaille im Einzelzeitfahren

Brügge Lauterbacherin fährt bei der WM auf Platz sieben.

Mannschafts-Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Klein ist bei der Straßenrad-WM in Flandern am Montag trotz eines starken Rennens an einer Medaille vorbeigefahren. Die 25-Jährige aus Lauterbach wurde am Ende im Einzelzeitfahren Siebte. Ihre Teamkameradin vom Goldgewinn in Tokio, Lisa Brennauer, ging auf den letzten Metern noch mal voller Entschlossenheit aus dem Sattel, doch auch sie konnte dem deutschen Team bei der WM nicht die erste Medaille bescheren. Brennauer wurde Fünfte. Die beiden hatten am Ende auf das überragende Trio um Weltmeisterin Ellen van Dijk (Niederlande) aber zu viel Rückstand. „Das war genau das, was ich heute von mir erwarten konnte", sagte Brennauer.