Verhaltenskodex verbietet es bisher Darf die Landesbank Saar künftig auch Rüstungsunternehmen Kredite gewähren?

Rüstungsunternehmen in Deutschland fahren seit einiger Zeit ihre Produktion hoch – zum Teil tatkräftig von der Politik mit Steuergeldern unterstützt. Die „Zeitenwende“ kommt angesichts des Kriegs in der Ukraine auch in den Firmen an. Es gibt allerdings Banken, die bei der Aufrüstung bisher nicht mitmachen. Eine ist die SaarLB, die zu 74,9 Prozent dem Saarland und zu 25,1 Prozent dem Sparkassenverband Saar gehört.