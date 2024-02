Ab morgen Zehn Tage Tanzfestival im Saarland – das steht alles auf dem Programm

Saarbrücken · Junge talentierte Choreografen und bereits etablierte Compagnien sind dabei. An diesem Freitag geht’s los mit dem Saarländischen Staatsballett. Was in den zehn Tagen alles geplant ist.

29.02.2024 , 17:11 Uhr

Ballettdirektor Stijn Celis (links) und Kompaniemanager Klaus Kieser freuen sich auf das Tanzfestival. Foto: Silvia Buss

Von Silvia Buss