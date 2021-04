Fußball-Regionalliga : FC Homburg und FSV Frankfurt trennen sich torlos

Frankfurt Nach dem 2:2 im Hinspiel gab es auch in der zweiten Partie zwischen den Fußball-Regionalligisten FC Homburg und FSV Frankfurt eine Punkteteilung.

Die Partie im Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt endete am Samstag mit einem leistungsgerechten 0:0. Somit bleibt der FCH unter Trainer Timo Wenzel auch im vierten Spiel ungeschlagen.

Wie erwartet kehrte Torwart David Salfeld nach seiner Rot-Sperre gegen den TuS Rot-Weiß Koblenz in die Startelf zurück, während Vertreter Mark Redl wieder seinen Platz auf der Bank einnahm. Für den am Sprunggelenk lädierten Luca Plattenhardt, den positiv auf Corona getesten Jonas Scholz und Marcel Carl, der zunächst auf der Bank saß, begannen in Frankfurt Philipp Schuck, Jannik Sommer und Mart Ristl.

Der FCH ging bissig zu Werke und griff den Gegner früh an. Die erste erwähnenswerte Torchance gehörte aber dem Gastgeber in Form eines Schusses von Steffen Straub, den Salfeld hielt. Der FSV war in der Folge die etwas bessere Mannschaft, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die bis dahin beste Homburger Chance hatte in 35. Minute Marco Hingerl, dessen Schuss FSV-Torwart Mario Seidel stark parierte. Vier Minuten später hatte Muhamed Alawie die Führung für die Haussherren auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte das Homburger Tor knapp. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Kabinen.