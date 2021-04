3. Liga : FCS spielt Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden

Wiesbaden Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat gegen den SV Wehen Wiesbaden einen durchaus möglichen Auswärtssieg verschenkt.

Nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung des Aufsteigers aus dem Saarland kamen die Hessen in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2 (0:0)-Unentschieden. Beide Clubs warten nun seit fünf Partien auf einen Sieg.

FCS-Trainer Lukas Kwasniok musste kurzfristig umstellen. Abwehrchef Steven Zellner meldete sich wegen Schmerzen am nicht-vorgeschädigten Knie am Morgen vor der Partie ab. Für ihn rückte Kapitän Manuel Zeitz in die Innenverteidigung neben Boné Uaferro. Rechts verteidigte Fanol Perdedaj, links Anthony Barylla. Direkt vor der Abwehr spielte Lucca Kerber, Tobias Jänicke und Julian Günther-Schmidt besetzten die Halbpositionen. Auf der linken Außenbahn bekam Markus Mendler eine erneute Bewährungschance, rechts kehrte Toptorjäger Nicklas Shipnoski ins Team zurück. Im Sturmzentrum ging Sebastian Jacob erneut weite Wege.