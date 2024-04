3. Liga Handball Homburg kassiert Niederlage, HG Saarlouis siegt in Dansenberg

Homburg steht am kommenden Samstag (18.30 Uhr) das womöglich vorentscheidende Heimspiel gegen Schlusslicht TSG Haßloch (15:37 Punkte) bevor. Die HG Saarlouis kehrt an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen die Bergischen Panther in die heimische Stadtgartenhalle zurück.