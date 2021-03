Dreierrunde mit FCS, SVE und FCH : Im Pokal sollen nur noch die Profis ran

Saarbrücken Saarländischer Fußball-Verband plant Dreier-Turnier mit dem 1. FC Saarbrücken, der SV Elversberg und dem FC Homburg.

Im Gegenzug verzichten die Profis auf Einnahmen, die unter den anderen Clubs aufgeteilt werden. Die Landespokalsieger treten normalerweise 40 000 Euro aus den DFB-Pokal-Einnahmen an den jeweiligen Verband ab. Davon erhalten der unterlegene Finalist 10 000 Euro und die unterlegenen Halbfinalisten jeweils 5 000 Euro. Der Restbetrag geht an die Verlierer der Viertel- und Achtelfinals. Exakt 15 Vereine können sich also normalerweise über zusätzliches Geld auf dem Pokalwettbewerb freuen. Dieser „Pott“ von 40 000 Euro soll nun zu gleichen Teilen an die 64 noch verbliebenen Clubs verteilt werden. „Das würde für jeden Verein um die 600 Euro bedeuten“, erläuterte SFV-Vizepräsident Lars Diedrich.