Fußball-Regionalliga Südwest : Trainer Wenzel will Dulleck halten, Scholz mit Corona

Homburg Mit dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Rot-Weiß Koblenz hat sich der FC Homburg wohl endgültig aller Sorgen entledigt, noch in den Abstiegsstrudel der Fußball-Regionalliga Südwest gezogen zu werden. Da auch nach oben nichts mehr geht, kann sich Trainer Timo Wenzel entspannt der Kaderplanung für die nächste Saison widmen.

Die nächste Chance für die Spieler, sich für eine Verlängerung in Homburg zu empfehlen, bietet sich an diesem Samstag um 14 Uhr, wenn der FCH beim FSV Frankfurt antreten muss. „Wir haben signalisiert, mit wem wir verlängern möchten“, sagt Wenzel. Mit Torwart David Salfeld, der nach seiner Rotsperre wieder dabei ist, und Mittelfeldspieler Philipp Hoffmann, dessen Wade einen Einsatz am Samstag nicht zulässt, haben zwei Leistungsträger bereits verlängert. Patrick Dulleck könnte folgen. „Ich habe mit Patrick in Elversberg noch zusammengespielt. Ich schätze ihn sehr. Mit seiner Qualität ist er einer der besten Spieler der Liga“, sagt Wenzel.