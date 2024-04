Unentschieden in Elversberg Auf Spielchen mit Topp will der Trainer künftig verzichten

Freitag, kurz nach 17 Uhr hinter der neuen Stahlrohr-Tribüne an der Kaiserlinde. Ein Mann Anfang 60 zieht nervös an seiner Zigarette. Das blaue Trikot, das er trägt, weist ihn als Fan des FC Schalke 04 aus. „Ich bin Gerd aus Hamm“, stellt er sich vor und beginnt zu erzählen: „Weißt du, ich war überall dabei. 1997 in Mailand, als wir den Uefa-Cup geholt haben. Oder als wir in der Champions League in Madrid gewonnen haben. Jetzt stehe ich hier in Elversberg – einem Ort, den ich vor einem Jahr noch nicht einmal kannte – und habe die Hose voll, dass die uns platt machen wie im Hinspiel. Was ist nur aus unserem Schalke geworden?“