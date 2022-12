Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg begleicht offene Rechnung

Während sich Homburgs David Hummel (links) beim 5:1-Heimsieg gegen den SGV Freiberg über seinen Treffer freuen durfte, hatte Marcel Hofrath (rechts), der unter anderem einen Foulelfmeter verursachte, einen schwarzen Tag erwischt. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Regionalliga-Vierte hat sich mit 5:1 gegen Freiberg für Hinspielpleite revanchiert und hofft im letzten Spiel des Jahres auf nächsten Dreier.

Revanche geglückt. Mit einem verdienten 5:1-Heimsieg hat Fußball-Regionalligist FC Homburg am Samstag in seiner vorletzten Partie vor der Winterpause gegen den SGV Freiberg Wiedergutmachung für die 0:2-Hinspielniederlage betrieben. Gut 45 Minuten taten sich die Grün-Weißen gegen den Aufsteiger aus Baden Württemberg allerdings schwer.

„Die erste Halbzeit war schon etwas zäh von uns, wenn wir auch deutlicher als mit einem 2:1 in die Pause hätten gehen können“, gibt FCH-Coach Timo Wenzel zu. Immerhin nutzte seine Mannschaft fast konsequent ihre Tormöglichkeiten. Drei Chancen und zwei Treffer wurden notiert. Mit dem ersten Torschuss (11.) ging der FC Homburg gleich in Führung. Fabian Eisele markierte nach Vorarbeit von Luca Plattenhardt seinen bereits zwölften Saisontreffer. Freiberg spielte aber munter mit, hielt die Begegnung zunächst offen und glich mit seiner einzigen Gelegenheit in den 90 Minuten durch Nicola Jürgens zum 1:1 (23.) aus. Der Freiberger stand vergessen von der Abwehrkette der Homburger alleine im Strafraum, köpfte den Ball aus sechs Metern ungehindert zum Ausgleich ein. Doch nur vier Minuten später gaben die Hausherren die Antwort und gingen durch ihre zweite Möglichkeit wieder in Front. David Hummel (27.) freute sich über seinen Treffer zum 2:1-Pausenstand. Der höher hätte ausfallen können. Nach einem Foul von Marcel Hofrath am Homburger Fanol Perdedaj im Sechzehner ertönte der Pfiff. Den fälligen Foulelfmeter schoss Markus Mendler allerdings so schwach, dass Freibergs Torhüter Niclas Heimann mühelos parieren konnte.

Mendler hätte auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhen können, als er freistehend erneut am Gäste-Schlussmann (51.) scheiterte. Die nächste Möglichkeit vergab Hummel. Der FC Homburg spielte nun zielstrebiger und nutzte seine Freiräume besser. Wenzel brachte zudem mit Philipp Hoffmann und Thomas Gösweiner für Fabian Eisele und Joel Gerezgiher neues Personal. In der 71. Minute fiel durch Gösweiner das für die Homburger erlösende 3:1. Die Grün-Weißen machten auch danach weiter Druck. Der Sport- und Gesangverein Freiberg blieb im Waldstadion letztlich ohne Chance. 4:1 hieß es durch Markus Mendler (77), der nach einem Foul von Torhüter Heimann an Gösweiner bei seinem zweiten Versuch vom Punkt sicher verwandelte. Der erst kurz zuvor eingewechselte Lukas Hoffmann erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 5:1 (90.+3). Per Kopf erzielte dieser seinen ersten Saisontreffer für den FCH.

„Die erste Halbzeit war durchwachsen, auch weil wir unnötig den Ausgleich kassierten. Mit dem 3:1 kam noch mehr Spielfreude bei uns auf. Der Sieg ging auf jeden Fall in dieser Deutlichkeit in Ordnung“, bilanzierte Thomas Gösweiner, der mit dem 3:1 seinen siebten Saisontreffer erzielte. „Ich konnte mich da ganz gut durchsetzen“, freute er sich. „Wir haben dann weiter nachgelegt und einiges für das Torverhältnis getan“, ergänzte Torschütze David Hummel. Timo Wenzel sprach von fünf schön herausgespielten Treffern und fügte an: „Die zweite Halbzeit war viel besser als die ersten 45 Minuten. Hier zeigten wir unsere spielerischen Qualitäten.“