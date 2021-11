Unfreundliche Prognose : Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen über dem Saarland

Ungemütlich mit viel Regen und Sturmböen: Das sagen die Meteorologen für das Saarland voraus. Foto: dpa/Valery Hache

Saarbrücken Ungemütlich soll es am heutigen Dienstag werden. Das melden die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Sie verbinden dies mit einer Sturmwarnung.

In Großbritannien hat der Herbststurm am Wochenende schwere Schäden angerichtet. Noch immer sollen nach Behördenangaben 10 000 Haushalte keinen Strom haben.

So schlimm soll es am heutigen Dienstag, 30. November, im Saarland nicht werden. Allerdings warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vor schweren Sturmböen. Sie sollen bis in die Nachtstunden anhalten.

Demnach sei insbesondere in den Höhenlagen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern zu rechnen. Im Flachland sollen sie immer noch bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen.

Gleichzeitig bleibt es den gesamten Tag über grau. Am Vormittag gehen die Meteorologen noch von teils ergiebigen Schneefällen im Bergland aus. Aber auch dort gehe er im Tagesverlauf in Dauerregen über. Die Temperaturen steigen überall über den Gefrierpunkt, das Tauwetter lässt den Schnee dann rasch schmelzen. Vier bis acht Grad werden erreicht, drei an höheren Punkten.

Zwar soll der Dauerregen in der Nacht auf Mittwoch nachlassen, aber trocken werde es nicht. Es schließt sich nach den bisherigen Prognosen leichter oder Sprühregen an. Die Temperaturen gehen nur mäßig zurück. Sie erreichen Werte zwischen zwei und sechs Grad, in Hochlagen ein Grad. Es bleibt immer noch sehr windig. Sturmböen auf den Bergen sind nicht auszuschließen.

Der Mittwoch wird noch etwas milder mit bis zu zehn Grad. Der Wind mit weiterhin Sturmböen in den Höhen lässt erst gegen Mittag nach. Es regnet nach wie vor.