Wintereinbruch in der Nacht : Unfälle in den Höhenlagen – Das hat der erste Schnee im Saarland angerichtet

Unfälle in den Höhenlagen – Das hat der erste Schnee im Saarland angerichtet

Wintereinbruch in der Nacht

St. Wendel/Nonnweiler/Nohfelden/Weiskirchen/Wadern Der erste Schnee hat in den Höhenlagen des nördlichen Saarlands für erste Unfälle gesorgt. Die Polizei und Hilfskräfte waren ab dem späten Freitagabend im Dauereinsatz. Auch die Autobahnen waren betroffen. Hier die Details.

Die weiße Pracht war auch in den höher liegenden Gebieten des Saarlandes nicht von langer Dauer. Dennoch sorgte der erste Schnee in dieser Saison zu Verkehrsproblemen, wie die Polizei meldet. Davon betroffen waren neben den Land- und Bundesstraßen insbesondere an Steigungen auch die Autobahnen 1 und 62 im nördlichen Saarland.