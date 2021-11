Wettervorhersage : Neue Schneefälle: Das erwartet das Saarland am Wochenende

Neue Schneefälle: Das erwartet das Saarland am Wochenende

Meteorologen rechnen erneut mit Schneefall auch in niedrigere Lagen im Saarland. Foto: dpa/Katrin Requadt

Saarbrücken Der erste Schnee hat bereits Spuren in der Region hinterlassen. Nach Sonnenstrahlen am Samstagvormittag rechnen Meteorologen mit weiteren Niederschlägen. Dabei sinkt die Schneefallgrenze.

Besonders in den Höhenlagen des Saarlandes haben erste Schneeschauer in der Nacht auf Samstag, 27. November, dafür gesorgt, das Lkw und Autos liegenblieben. Am Morgen beruhigte sich die Lage. Vielerorts kam sogar die Sonne zum Vorschein.