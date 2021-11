Reaktion auf Corona-Lage im Saarland : Harter Schritt: Dino-Museum „Gondwana“ in Reden vorerst dicht

Landsweiler-Reden „Gondwana – Das Praehistorium“ in Landsweiler-Reden ist vorübergehend geschlossen. So erklären die Museumsverantwortlichen diesen harten Schritt.

Die angespannte Corona-Lage würde sie zu diesem Schritt zwingen, heißt es in einem Post auf Instagram. „Da uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste am Herzen liegt, bieten wir euch an, eure bestehenden Buchungen von Online-Tickets zu stornieren, oder auf einen unbestimmten Zeitpunkt umzubuchen“, erklären die Verantwortlichen des Museums. Buchungen des Programms "Dinowelt Exklusiv" blieben von der Schließung „zuerst einmal“ unberührt und fänden planmäßig statt. Es werden jedoch keine neuen Buchungen mehr aufgenommen.

Die Urzeit lebt in Gondwana Reden : Eine faszinierende Zeitreise mit Dino und Co.

Schon am 21. November gab das Museum auf Facebook bekannt, aufgrund der Infektionslage nur noch am Wochenende zu öffnen. Dass das Museum in Landsweiler-Reden nun wohl mindestens einen Monat geschlossen bleibt, darauf deuten die Grußworte am Ende des Instagram-Posts hin: „Wir wünschen eine wundervolle Weihnachtszeit und bleibt gesund!“