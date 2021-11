Blick aufs Wetter : Etwas Schnee in Höhenlagen des Saarlandes bei Dauerfrost – das bedeutet auch Gefahr auf Straßen

Saarbrücken Ergiebige Schneefälle sagen die Meteorologen noch nicht voraus. Aber einen Vorgeschmack auf das, was im Winter auf das Saarland zukommen kann, bekamen insbesondere Autofahrer bereits zu spüren. Und dies wird auch noch so bleiben. Hier die Vorhersage.

Überfrierende Nässe auch in den Tälern hat am ersten Advent vielerorts Straßen zu Rutschbahnen werden lassen. Zu nennenswerten Unfällen soll es aber nach Auskunft der Polizei nicht gekommen sein. Lediglich ein glättebedingter habe sich Sonntagmorgen, 28. November, im Übergang A6/A8 ereignet. Dabei sei ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Bahn abgekommen und leicht verletzt worden.

Dennoch sollten sich Verkehrsteilnehmer weiterhin in Acht nehmen. Denn die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagen für die Höhenlagen im Saarland leichten Dauerfrost voraus. Aus den dichten Wolken kann es auch immer mal wieder regnen beziehungsweise schneien. Die Temperaturen schwanken zwischen maximal eins und vier Grad.

Auch in der Nacht zu Montag ändert sich demnach nicht viel an der Gesamtlage. Das Thermometer zeigt dann Werte zwischen eins bis minus zwei Grad an. Höher gelegene Orte bekommen minus vier Grad an Tiefstwerten. Hier und da kann es nochmals schneien.