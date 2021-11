Premiere in Rehlingen-Siersburg : Gemeinderat tagt erstmals per Video

Rehlingen-Siersburg Bei der Premiere im Sitzungssaal des Rathauses in Rehlingen-Siersburg hat es keinerlei Probleme gegeben.

Einen Probelauf gab es bereits in einer Ausschuss-Sitzung, sodass am Donnerstagabend erstmals der Rat der Gemeinde per Videokonferenz tagen konnte, und das ohne technische Probleme. Der Sitzungssaal im Rathaus von Rehlingen-Siersburg war ungewohnt leer. Lediglich Bürgermeister Joshua Pawlak und drei seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren körperlich anwesend. Der Rest des Rates wurde per Beamer auf eine Leinwand hinzugeschaltet.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hatte der Verwaltungschef entschieden, die Novembersitzung per Videokonferenz durchzuführen. Grundlage hierfür war ein Beschluss des Gemeinderates vom April dieses Jahres. Bis dato tagte der Rat in Präsenz. Da der Beschluss, Ratssitzungen per Video durchzuführen am 31. Dezember 2021 ausläuft, fasste der Rat in der aktuellen Sitzung einstimmig den Beschluss, die Befristung auf den 30. Juni 2022 zu verlängern. Der Beschluss sei notwendig, so Pawlak, damit man – falls die Lage sich bis dahin nicht ändert – nicht im Januar wieder in Präsenz zusammenkommen müsse, um die Möglichkeit einer Ratssitzung per Video dann erst zu verlängern.