Wetter im Saarland : Nach Sonne pur kommt jetzt das reine Schmuddelwetter

Saarbrücken Wetterfrösche sagen für Dienstag (15. Oktober) sogar Gewitter voraus.

Am Morgen zeigen sich noch vereinzelt Sonnenstrahlen. Dann zieht sich der Himmel aber rasch zu. Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland an. Die Wolken verdichten sich. Nachfolgend setzt teils schauerartiger Regen ein. Vereinzelt sind auch Blitz und Donner möglich. Dann können starke Böen auftreten.Die Temperaturen steigen auf 21 Grad. In der Nacht bleibt zuerst der Regen erhalten, später lockert es auf. Es wird bis zu fünf Grad frisch.