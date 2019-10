Saarbrücken : HSG TVA/ATSV Saarbrücken siegt in Rastbachtalhalle

Saarbrücken Auswärts pfui, zuhause hui – so lässt sich die bisherige Saison der Handballer der HSG TVA/ATSV Saarbrücken in der Saarlandliga der Herren trefflich zusammenfassen. Nach Spielen in fremden Hallen mit bislang enttäuschenden Vorstellungen zeigte die Mannschaft von Trainer Andreas Birk am Samstag in der heimischen Rastbachtalhalle wieder ihr eigentliches Potenzial.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

Die zweite Mannschaft des Drittligisten HG Saarlouis wurde beim 44:14 (23:9) förmlich überrannt. „Die Gäste hatten einige Personalprobleme, hatten kurzfristige Ausfälle“, ordnete Birk das deutliche Ergebnis ein, „dennoch hat meine Mannschaft eine Reaktion gezeigt.“