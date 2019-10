Wetter : Das Wochenende bringt ausgiebig Regen ins Saarland

Saarbrücken Kurzzeitig lockert es auf, aber das ist nicht von langer Dauer.

Verregnet zeigt sich dieses Wochenende im Saarland. Zwar lockert es am Samstag (5. Oktober) zum Abend hin etwas auf. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Damit lässt auch der Regen nach. Dabei liegen die Höchstwerte bei zwölf bis 16 Grad. In der Nacht auf Sonntag kühlt es auf bis zu zwei Grad ab. Im Verlauf nehmen die Niederschläge auch wieder zu.