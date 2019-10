Dilsburg : KSC Dilsburg verliert gegen den SK Kleve

Dilsburg Die Bundesliga-Keglerinnen des KSC Dilsburg haben am Samstag ihr Auswärtsspiel beim Tabellendrittletzten SK Kleve verloren. Beim 1:2 (4849:4893 Holz) holte der deutsche Vizemeister aber immerhin den Zusatzpunkt.

Diesen bekommt das Gast-Team, wenn es mindestens 31 Einzelwertungspunkte (EWP) erzielt. Dilsburg kam in Kleve auf 33 EWP. Das lag vor allem an einer starken Leistung von Elgin Justen, die mit 863 Holz beste Akteurin auf der Bahn war.

Der KSC Dilsburg, der im Augenblick Tabellendritter ist, bestreitet nun bereits am kommenden Samstag, 19. Oktober, um 13 Uhr das Rückspiel zu Hause gegen den SK Kleve. Und am Samstag, 26. Oktober, empfängt das Team auf seiner neuen Heimbahn in Neunkirchen Tabellenführer KF Oberthal zum Spitzenspiel.