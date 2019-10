Bericht : Tui-Maschine landet in Saarbrücken mit acht Stunden Verspätung

Saarbrücken Die Nacht über mussten Passagiere im Flughafen ausharren.

Ein Ferienflieger des Reiseanbieters Tui soll am frühen Dienstagmorgen (15. Oktober) erst mit mehrstündiger Verspätung in Saarbrücken gelandet sein. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, war die Maschine auf der griechischen Insel Kos vor der türkischen Küste mit acht Stunden Verspätung gestartet. Sie kam um 6.15 Uhr in Ensheim an.