Saartalk Jugendzentren brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten

Saarbrücken · Am Ende der Sendung Saartalk vollenden die Gäste wie üblich Halbsätze und beziehen kurz und knapp Position. In dieser Sendung zum Thema „Landleben trifft SR – Was junge Menschen in saarländischen Dörfern bewegt“.

25.04.2024 , 15:11 Uhr

Der jüngste Saartalk stand unter dem Thema „Was junge Menschen in saarländischen Dörfern bewegt“. Foto: Oliver Dietze