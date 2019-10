Konzert in Schmelz-Limbach : Beeindruckender vokaler Big-Band-Sound

Schmelz Das international gefeierte britische Vokalensemble „Voces8“ gastierte am Sonntag in Schmelz-Limbach in der Pfarrkirche St. Willibrord. Deren Kirchenchor feierte 190-jähriges Bestehen und so gönnte man sich Hochkarätiges.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Fackler

Das Publikum erlebte ein Ausnahmekonzert, Gesangskultur der Extraklasse, zwei bewegende Stunden. A cappella-Chormusik aus 500 Jahren wurde von je zwei Sängern in den vier Stimmlagen (mit einer Ausnahme, einem Countertenor im Alt-Register) mit einer Perfektion aneinandergereiht, die faszinierte, ja atemlos machte. Auch wenn die britisch-humorige Moderation wohl nicht für alle Besucher gut verständlich war, die Musik sprach für sich.

Kontemplativ, auch mit geistlicher Thematik wurde der erste Programmteil gestaltet. Byrd, Gibbons, Rachmaninoff waren zu hören, als Referenz an Deutschland Mendelsohns „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ und Rheinbergers „Abendlied“. Grandioser Schluss vor der Pause: Palestrinas doppelchöriges „Magnificat primi toni“.

War bis dahin die Begeisterung beim Publikum schon groß, sprengte sie im zweiten Teil fast den kirchlichen Rahmen. Denn Swing war angesagt, Jazziges, Poppiges, mit dezentem, vokalem Big-Band-Sound (Bass, Gitarre, Percussion). Bei Titeln von Nat King Cole, Irving Berlin, Duke Ellington und anderen Unterhaltungsgrößen durfte eine dezente Bühnenshow nicht fehlen. Wie schon im ersten Teil stimmte wirklich alles: Rhythmus, Balance, Intonation. Und das mit einer sängerischen Leichtigkeit, virtuoser Stimmführung ohne Künstlichkeit, gut eingepasst in die vorzügliche Kirchenakustik.