Einbruch : Dieb kam in den Morgenstunden

Homburg Am Montag, 14. Oktober, kam es in der Zeit zwischen 5.30 und 11.10 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl innerhalb einer Wohnung eines Mehrfamilienanwesens der Berliner Straße in Homburg. Hierbei brach ein bislang unbekannter Täter die Wohnungstür auf und erhielt somit Zutritt zur Wohnung.

Im Inneren durchwühlte der Täter zahlreiche Schränke und Schubladen und konnte hierbei Schmuck im vierstelligen Wert entwenden.