Wetter : Sturm, Regen und Gewitter am Feiertag im Saarland

Saarbrücken Dienstag (14. August) und Freitag sind die besseren Tage, um etwas unter freiem Himmel trocken zu unternehmen.

Das schlechteste Wetter dieser Woche erreicht das Saarland ausgerechnet am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erwarten Meteorologen am Donnerstag (15. August) viele Wolken und Regen. Und nicht nur das: Ab Mittag rechnen die Experten mit Gewitter. Sie sollen stürmische Böen mitbringen. Starker Regen ist ebenfalls dann angesagt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad. Bereits in der Nacht auf Donnerstag zieht es sich zu und leichter Regen setzt sich durch. Nur am Morgen und Vormittag lässt er kurzfristig nach.