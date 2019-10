Tipp der Verbraucherzentrale : Energieausweis ist wichtig für Vermieter

Regionalverband Wird ein Haus oder eine Wohnung vermietet oder verkauft, muss der Eigentümer einen Energieausweis vorlegen können. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin. Energieausweise enthalten Empfehlungen zur Modernisierung des Gebäudes.

Sie weisen auf kostengünstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz hin, ersetzen jedoch keine Energieberatung. Es sind lediglich Hinweise, wie sich der bauliche Wärmeschutz und die Heizungsanlage optimieren und erneuerbare Energien nutzen lassen. Der Ausweisaussteller gibt zu den einzelnen Empfehlungen auch an, ob diese sinnvollerweise als Einzelmaßnahmen oder in Zusammenhang mit größeren Modernisierungen durchgeführt werden sollten. Zusätzlich kann er noch die geschätzten Amortisationszeiten und die Kosten pro gesparter Kilowattstunde Energie nennen. Diese Angaben sind allerdings nicht verpflichtend.

Terminvereinbarung zur persönlichen Beratung in einem der 18 Büros im Saarland ebenfalls unter 0800-809 802 400 (kostenfrei) oder in der Beratungsstelle.Anmeldung zur persönlichen Energieberatung in Homburg, Kreisverwaltung, Am Forum 1, 4. Etage, Zimmer 438. Tel. (0 68 41) 104 84 34 oder (0681) 500 89 15; Kirkel im Rathaus, Hauptstraße 12. Tel. (0 68 41) 80 98 22.