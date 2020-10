16 positive Tests : Corona-Fälle in Nonnweiler Wurstwaren-Unternehmen

Nonnweiler Bei der Firma Haas Fleisch- und Wurstwaren in Nonnweiler gibt es 16 Corona-Fälle.

Innerhalb der 100-köpfigen Belegschaft der Firma Haas Fleisch- und Wurstwaren in Nonnweiler gibt es 16 Corona-Fälle. Das berichtet ein Sprecher des Landkreises. Nachdem zwei Produktions-Mitarbeiter darüber informiert hatten, dass ihre vom Hausarzt vorgenommenen Abstrich-Ergebnisse positiv seien, hat das Unternehmen alle 100 Mitarbeiter der Produktion testen lassen. Hierbei gab es weitere 14 positive Ergebnisse. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in Quarantäne. Das mobile Abstrichteam des Landkreises St. Wendel hat in einer zweiten Testung bisher 65 Mitarbeiter erneut abgestrichen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Kein betroffener Mitarbeiter wohnt laut Sprecher in einer Sammelunterkunft.