Fußball-Bezirksliga Otzenhausen als Party-Verhinderer?

Der souveräne Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Blies/Nahe kann bereits an diesem Samstag Meister werden – ohne etwas dafür zu tun. Das für Sonntag geplante Heimspiel von Tabellenführer SG Oberes Bliestal gegen Schlusslicht SG Neunkirchen-Selbach II wurde vom Gegner aus Personalmangel abgesagt. Die Punkte gegen an Oberes Bliestal. Wenn nun am Samstag ab 17 Uhr der Tabellen-Zweite VfR Otzenhausen gegen den Nachbarn SG Peterberg verliert, ist die SG durch. Peterberg ist mit sieben Punkten weniger als der VfR Dritter.