Zwei-Seen-Panoramalauf „Man blickt immer in fröhliche Gesichter“

Die Sonne spiegelt sich im schönen Bostalsee. Das Thermometer steigt mehr und mehr an, die Luft ist frisch. Am Sonntagmorgen stimmte einfach alles. Da war es nur logisch, dass die Läuferinnen und Läufer des Zwei-Seen-Panorama-Erlebnislaufs mit guter Stimmung an den Start gingen. Die Strecke startet am Bostalsee in Bosen und endet nach 18, beziehungsweise 32 Kilometerm am zweiten See, an der Talsperre in Nonnweiler. Dazu gesellt sich der 12-Kilometer-Lauf, der anders als die beiden vorigen Läufe an der Hunnenhalle Otzenhausen startet. Veranstalter ist der Lauftreff Otzenhausen, eine Sparte des VfR Otzenhausen, und die Gemeinde Nonnweiler.