Fußball-Saarlandliga Wenn es dem Trainer die Schuhe auszieht

Sechs Spiele bleiben den Fußballern des VfL Primstal noch, um den Verbleib in der Saarlandliga zu schaffen. Wie will der Vorletzte das realisieren? „Arbeiten, punkten. Ein Patentrezept gibt es nicht, sonst würde ich die Schublade aufmachen und es rausholen“, sagt Co-Trainer Andreas Caryot. Die Heimpartie an diesem Samstag, 15.30 Uhr, gegen den Tabellenfünften Borussia Neunkirchen hat für den 54-Jährigen Endspiel-Charakter. „Und genau diese Endspiel-Mentalität müssen die Spieler auf den Platz bringen“, fordert Caryot. Dazu müsse das Team ganz anderes auftreten als zuletzt bei der 1:3-Derby-Niederlage beim SV Hasborn. „Es war zermürbend. Wir hatten große Erwartungen, aber so ein Auftritt zieht einem die Schuhe aus“, umschreibt Caryot die desolate Präsentation.