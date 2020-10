Benefiz-Fußballspiel : 3100 Euro für Flüchtlingsarbeit auf Lebos

Otzenhausen Benefiz-Kick zwischen VfR Otzenhausen und SG Peterberger spielt 3100 Euro ein.

Sechs Tore für die gute Sache und der große Gewinner war die Flüchtlingsarbeit. Insgesamt 3100 Euro kamen beim Benefiz-Fußballspiel des VfR Otzenhausen gegen die SG Peterberg zusammen, die an die Hilfsaktion #leavenoonebehind des Zivilflottenvereins mit Sitz in Berlin gespendet werden. „Dass nun so viel Geld in einer kurzen Zeit zusammengekommen ist, damit habe ich nicht gerechnet“, freute sich Philipp Mattern vom Jugendbüro Nonnweiler.