„Natürlich, mit Geschichte!“ Das bietet die neue Dauerausstellung im Keltenpark Otzenhausen

Der Besucher vernimmt leise Geräusche. Der Wald ruft, Vogelgezwitscher ertönt und kündigt einen Menschen an. Vorhänge wie mit Tarnfarben versehen stellen die Szenerie eines bewachsenen und dunklen Urwaldes dar, und Tische nehmen die Gestalt von Gesteinsbrocken wie vor mehr als 2000 Jahren auf dem keltischen Ringwall in Otzenhausen an. Und das alles unter dem Dach des imposanten Gebäudes des Nationalpark-Tores.