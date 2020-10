Fußball-Saarlandliga : Zavaglia entzaubert den VfL Primstal

Primstal Fußball-Saarlandligist Primstal verliert in Quierschied mit 1:3. Drei Treffer fallen durch Elfmeter.

„Gegen die Mannschaften ganz vorne in der Tabelle fehlt uns einfach noch ein Tick. Das mag auch ein Stück an der Unerfahrenheit meiner Jungs liegen.“ So lautete die Bilanz von Andreas Caryot, dem Trainer des Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal, nach der 1:3-Niederlage am Samstag beim Tabellen-Dritten Spvgg. Quierschied.