Fußball : VfL Primstal will zum dritten Mal in Folge siegen

VfL Primstal will zum dritten Mal in Folge siegen

Primstal Primstal möchte nach zwei Siegen auch gegen die Reserve des Regionaligisten aus der Saarpfalz punkten.

Andreas Caryot, der Trainer des Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal, sieht sein Team mit acht Punkten nach sechs absolvierten Spieltagen im Soll. Im Heimspiel an diesem Sonntag, 16 Uhr, gegen den 13. FC Homburg II peilt der VfL den dritten Sieg in Serie an. „Der wäre für uns sehr gut und wichtig, um damit den Abstand nach hinten in der Tabelle zu vergrößern“, sagt Caryot. Aber er weiß auch, dass in der Vergangenheit die Begegnungen mit der Reserve des Regionalligisten immer in die eine oder andere Richtung ausgeschlagen sind. „Das wird eine harte Nuss für uns, Homburg hat neben ganz erfahrenen, zusätzlich gut ausgebildete junge Kicker dabei“, meint der Übungsleiter.