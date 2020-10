Bauarbeiten in Kastel : Ehemaliger Kindergarten wird zum Haus der Vereine

Bauarbeiten in Kastel

Wer Musik machen möchte, muss üben. Unter anderem dafür soll in Kastel ein Vereinshaus gebaut werden. Foto: dpa/dpaweb/Frank Mächler

Kastel In Kastel soll ein neues Zentrum des gesellschaftlichen Lebens entstehen.

Es ist geplant, den ehemaligen Kindergarten in ein Haus der Vereine umzubauen – als Ergänzung des Castellums. Die Mitglieder des Nonnweiler Gemeinderates stimmten dem Vorhaben in der jüngsten Sitzung einstimmig zu. Es sei die „richtige Vorgehensweise“, sagte Joachim Hahn von der CDU-Fraktion. Schließlich bräuchten die Vereine eine Möglichkeit zum Trainieren und Proben, nachdem ihre bisherigen Räume in der alten Grundschule zurückgebaut werden mussten. Auch die Sozialdemokraten sind von dem Plan angetan, da dieser zu einer nachhaltigen Dorfentwicklung beitrage. „Das Areal ist Eingangstor und zugleich Visitenkarte für das Dorf. Die Vereine im Ort werden von den neuen Räumlichkeiten profitieren, das Gemeinschaftsgefühl und Ehrenamt gestärkt“, ist SPD-Sprecher Jan Kohlhaas überzeugt.