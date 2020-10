Beschluss im Gemeinderat : Kastel bekommt eine Grüngutsammelstelle

Kastel Die Gemeinde Nonnweiler wird in Kastel eine Grüngutsammelstelle errichten.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Die geplante Anlage wird unmittelbar vor der vorhandenen Erdmassen- und Grünschnittannahmestelle gebaut, die von der Familie Gihl betrieben wird. Also oberhalb der Straße In der Meß zwischen Kastel und der Gomm’s Mühle. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 567 000 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus 365 000 Euro für den Kanalanschluss, 166 000 Euro für die Zufahrtsstraße und 36 000 Euro für den Ausbau des Panormaweges, der dort vorbeiführt. Es werde eine Bedarfszuweisung erwartet, heißt es in den Sitzungsunterlagen der Verwaltung.