Kinderferienprogramm der Gemeinde Namborn : Wildtiere und Dinos bei zwei Fahrten besuchen

Ein Nilpferd im Karlsruher Zoo. Der Tierpark ist am Mittwoch, 22. Juli, Ziel eines Tagesausflugs im Kinderferienprogramm von Baltersweiler Aktiv und der Gemeinde Namborn. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Uli Deck

Baltersweiler Kinderferienprogramm von Baltersweiler Aktiv und der Gemeinde Namborn führt nach Karlsruhe und nach Kaiserslautern.

Das Kinderferienprogramm von Baltersweiler Aktiv und der Gemeinde Namborn hat zwei Fahrten im Angebot. Wie eine Sprecherin berichtet, geht es am Mittwoch, 22. Juli, nach Karlsruhe in den Zoo. Der Bus fährt demnach um 8 Uhr ab. Der Zoo besteche durch seine Artenvielfalt. Die Ankunft in Karlsruhe ist gegen 10 Uhr, die Rückfahrt um 17 Uhr geplant. Es stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung, daher wird um Anmeldung gebeten. Kosten pro Erwachsener elf Euro und für Kinder ab sechs Jahren fünf Euro.