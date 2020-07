Verwechslungsgefahr : Senior fährt Auto gegen Hauswand

Spektakulärer Unfall in St. Wendeler Carl-Cetto-Straße. Foto: Frank Faber

St. Wendel Von der Bremse abgerutscht und auf dem Gaspedal gelandet ist am Freitagmittag ein Senior in der St. Wendeler Innenstadt – mit Folgen.

Vermutlich vom Bremspedal abgerutscht und mit dem Fuß auf dem Gas gelandet ist ein älterer Herr am Freitagmittag in der St. Wendeler Carl-Cetto-Straße. Das hatte zur Folge, dass der Senior um kurz nach 13 Uhr über eine Parkbucht und den Bürgersteig hinaus in eine Hausfront gekracht ist.