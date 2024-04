Namborner Gemeinderat tagte zu strittigen Themen „Das hätte man anders regeln können“

Am Ende der mehr als dreieinhalb Stunden, die der öffentliche Teil der jüngsten Sitzung des Namborner Gemeinderates dauerte, konnte Horst-Josef Breyer von der Linksfraktion nicht mehr an sich halten. Er sei jetzt schon mehr als 20 Jahre Mitglied des Gremiums, „und ich muss sagen: Was in dieser Periode an persönlichen Angriffen geschieht, das habe ich in den vergangenen 20 Jahren nicht erlebt. Das ist ein Umgang miteinander, der kein anständiges Arbeiten mehr möglich macht (. . .). Wir sind angetreten, um für die Bürger unserer Gemeinde das Bestmögliche herauszuholen – und dafür haben wir persönliche Befindlichkeiten in den Hintergrund zu stellen. Es kann nicht sein, dass hier jetzt Personen öffentlich so an den Pranger gestellt werden.“