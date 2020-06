Keine Feier am Jahrestag : Gottesdienst in der Wendalinuskapelle am 28. Juni entfällt

Pinsweiler Der Einweihungstag der Wendalinuskapelle in Pinsweiler jährt sich am kommenden Sonntag, 28. Juni, zum 28. Mal. „Da wir aufgrund der räumlichen Verhältnisse in und an der Kapelle, die wegen des Coronavirus vorgeschriebenen Abstandsregelungen nicht einhalten können, muss der Gottesdienst in diesem Jahr leider ausfallen“, teilt eine Sprecherin der Interessengemeinschaft Wendalinuskapelle mit.

