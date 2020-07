Aktuelle Zahlen : Keine neuen Fälle von Corona im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen im Grünen Kreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist gleich geblieben. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, sind am Mittwoch keine neuen Fälle bekannt geworden.

Derzeit sind noch zwei Menschen aktiv erkrankt. Einer davon lebt laut Angaben des Landkreises in der Gemeinde Losheim am See, ein weiterer lebt in der Gemeinde Beckingen.