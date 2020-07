Zahlen für den Kreis Merzig-Wadern : Corona hinterlässt weiter Spuren auf Arbeitsmarkt

Merzig-Wadern Monatsbericht der Arbeitsagentur: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent oder 612 Betroffene gestiegen.

„Auch im Juni sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem saarländischen Arbeitsmarkt deutlich spürbar. Obwohl es weiterhin mit hohem Einsatz des wirkungsvollen Instruments Kurzarbeitergeld gelingt, Arbeitsplätze zu sichern, ist nach wie vor ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit – auch im Vergleich zum Vorjahr – zu verzeichnen“, erläutert die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, Madeleine Seidel. Dies hinterlässt auch in unserem Landkreis Spuren, wie der am Mittwoch vorgelegte Monatsbericht der Arbeitsagentur verdeutlicht: Im Kreis Merzig-Wadern waren im Juni 2830 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 21 weniger als im Mai, im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter aber 612 Arbeitslose mehr gemeldet (plus 27,6 Prozent).