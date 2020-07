Kommunion : Weißer Sonntag mitten im Sommer

Kaplan Kevin Schirra (rechts) segnet vor dem Eintritt in die Kirche Herz Jesu Kostenbach, in der die Kommunionmesse aus Platzgründen zelebriert wurde, die sechs Kinder Lina Weber, Cleo Swenne, Mathis Schmitt, Simon Rink, Leonie Herloch und Marie Biesemann (Pfarrei Wadrill). R Foto: eb

Wadern In Wadern fanden am Wochenende die ersten nachträglichen Erstkommunion-Feiern nach der Corona-Unterbrechung statt.

In der Coronazeit ist vieles anders, als es sonst früher üblich war. Das öffentliche Leben wurde Mitte März gekappt, viele Geschäfte, Betriebe und Wirtshäuser mussten schließen, ebenso Schulen und auch Kirchen. Das Osterfest sogar und viele sonntägliche Gottesdienste fielen dem Virus zum Opfer. Auch die Feier der Ersten Heiligen Kommunion wurde abgesagt. Für viele Eltern und Kinder war dies sicherlich ein großer Schock. Die Vorbereitungen waren wohl schon lange in vollem Gange, die Kommunionkleider für die Mädchen waren gekauft, ebenso die Anzüge für die Jungs. Das Restaurant zum Feiern war gebucht, das Essen ausgesucht, das Menü beim Caterer geordert.

Am vergangenen Wochenende hat die Pfarreiengemeinschaft Wadern begonnen, vielen Kindern ihren Wunsch zu erfüllen, zur Kommunion zu gehen. Die ersten Jungen und Mädchen haben den großen Tag bereits gefeiert – in kleinen Gruppen von etwa fünf bis sieben Kindern. Gleich vier heilige Messen wurden in den Kirchen von Löstertal (Herz-Jesu Kostenbach (2)), Morscholz (St. Wolfgang) und Nunkirchen (Herz Jesu) zelebriert. Insgesamt 71 Jungen und Mädchen empfangen zum ersten Mal im Kreise ihrer Familien die Kommunion – unter Hygienemaßnahmen, mit Mund-Nasen-Schutz und der Einhaltung der Abstandspflicht.

Die ausgesuchten Familienmitglieder müssen die ihnen zugewiesenen Sitzplätze in der Kirche einnehmen. Die Kommunionfeiern stehen unter dem Motto „Ein Ton in Gottes Melodie“. Diese ganz besondere Melodie habe den Namen Jesu. Ihn nehmen die Erstkommunionkinder zusammen mit der Hostie in ihren Herzen auf. „Mit all euren Talenten sowie guten und weniger guten Eigenschaften seid ihr dann der noch fehlende Ton in Gottes Melodie. Und wer Gottes Melodie mal verstanden hat, weiß, dass sie von der Liebe Gottes zu den Menschen spricht. Nur zusammen mit der Liebe klingt Gottes Melodie schön“, hob Kaplan Kevin Schirra (Losheim) in seiner Predigt hervor. „Singen wir die Melodie laut und fröhlich, damit sie ihre Wirkung zeigt“, entließ Schirra die Kinder, von denen jedes für sich der wichtigste Ton sein sollte.