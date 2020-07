Kostenpflichtiger Inhalt: Budni hat eröffnet : Ein neuer Drogeriemarkt für Beckingen

Sandra Pasieka-Janßen (rechts), Filialleiterin im neuen Budni-Markt in Beckingen, und ihre Stellvertreterin Michaela Vorholt, hier vor einem Regal mit Naturprodukten, freuen sich mit ihrem Team auf ihre Kunden. Foto: nb

Beckingen Früher gab es in Beckingen die zwei Drogerien Elias Pecher und Lothar Kirsch sowie anschließend den Schlecker-Markt. Doch dies ist lange Vergangenheit. Am Mittwoch ging nun der Wunsch aus der Bevölkerung nach einem neuen Drogerie-Markt in Erfüllung.