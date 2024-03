In die eigene Tasche gewirtschaftet? Gemeinde Namborn prüft schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter

Große Verunsicherung herrscht aktuell im Namborner Rathaus: Hat ein Mitarbeiter der Gemeinde tatsächlich in die eigene Tasche gewirtschaftet? Dieser Verdacht steht im Raum, nachdem in zwei anonymen Schreiben entsprechende Vorwürfe erhoben wurden. Ein Schreiben liegt der SZ vor, ein weiteres wird im SR zitiert. Im vorliegenden Brief wird zudem behauptet, dass Namborns Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) gewusst hätte, dass ein Mitarbeiter Bau-Aufträge an sich selbst beziehungsweise seine Firma vergeben habe. „Um Gottes Willen. Dieser Vorwurf ist absolut haltlos“, sagte Hilpüsch der Saarbrücker Zeitung. Er wisse von nichts. „Ich habe ein absolut reines Gewissen.“